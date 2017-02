0

Mexicano sofre lesão grave após choque violento

Yasser Corona, do Club Tijuana, sofreu esta quarta-feira, no encontro com o Correcaminos, referente à Taça do México, uma arrepiante lesão que o obrigou a ser submetido a uma intervenção cirúrgica. O defesa, de 29 anos, chocou com um adversário num lance aéreo e, depois, caiu mal no relvado.