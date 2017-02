0

Mexicanos trocam "filho da p..." por "México!"

No México, como cá - às vezes... -, o momento do pontapé de baliza é aproveitado pelos adeptos para visar o guarda-redes adversário com nomes menos simpáticos. Contudo, esta madrugada, no duelo com o Morelia, os adeptos do Tigres trocaram esses insultos por um grito de "México", de modo a reforçar o sentimento patriota perante a complicada situação que se vive no país.