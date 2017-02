0

Milan fez uma surpresa a Gigio que o deixou em lágrimas

Gianluigi Donnarumma, conhecido no mundo do futebol como Gigio, celebrou este sábado 18 anos. O Milan preparou-lhe uma surpresa, com testemunhos e felicitações daqueles que lhe são mais próximos, e deixou o jovem guarda-redes em lágrimas.