Milan tem 150 milhões para dar por estes quatro craques

O AC Milan está disposto a cometer uma loucura no reforço do plantel no próximo verão. O jornal italiano 'La Gazzetta dello Sport' avança que o clube italiano tem 150 milhões só para comprar quatro jogadores: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Fiorentina), Keita Baldé (Lazio) e Mateo Musacchio (Villarreal).