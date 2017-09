0

0



Milhões e mais milhões: os astronómicos contratos da NBA

A renovação do contrato de Russel Westbrook, que tornou o jogador dos Oklahoma City Thunder no mais bem pago da história da NBA, com 233 milhões de dólares por seis temporadas, despertaram a atenção de tudo e todos. O jornal 'Marca' recolheu os 27 maiores contratos da história da melhor liga de basquetebol do mundo, numa lista em que não consta, curiosamente, o nome de LeBron James.