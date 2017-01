75

'Mini Kim Kardashian' é osso duro de roer

A modelo e atriz americana, Julia Kelly, é conhecida por ter participado em programas da MTV como Guy Code and Not Exactly News e, sobretudo, por ser parecida com Kim Kardashian. A 'mini Kim Kardashian', como é apelidada, não deixa o crédito por mãos alheias e alegra todos os seus quase 2 milhões de fãs no Instagram.