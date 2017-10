95

0



Minuto de silêncio nos jogos da Liga contou com elementos muito especiais

Nos jogos desta 9.ª jornada da Liga NOS, mais concretamente este sábado, no Feirense-Rio Ave, V. Setúbal-Marítimo e FC Porto-P. Ferreira, houve direito a um minuto de silêncio em memória das vítimas dos incêndios com a presença de bombeiros no centro do relvado, junto dos jogadores. No encontro em Santa Maria da Feira houve ainda lugar a uma singela homenagem aos homens que combateram as centenas de fogos no país. [Fotos: MOVENOTICIAS, Rui Minderico e Hugo Monteiro.