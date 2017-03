0

0



Mitroglou disparou à entrada da área e Cristiano ficou a ver a bola passar

Mitroglou fez o segundo golo da noite. Contra-ataque do Benfica com Salvio a colocar a bola ao alcance do grego que, à entrada da área, remata de pé esquerdo e faz a bola entrar junto ao poste sem dar qualquer hipótese de defesa a Cristiano.