422

1



Mitroglou numa galeria de luxo

Esta temporada, Mitroglou soma 20 em 31 jogos e está a cinco do máximo pessoal, fixado em 2015/16, quando marcou 25 em 45 partidas. O jogador em quem a SAD investiu 8 milhões de euros para o contratar em definitivo tornou-se no quinto elemento a chegar, nos últimos anos, às duas dezenas de golos em, pelo menos, duas épocas consecutivas, depois de Nuno Gomes, Cardozo, Lima e Jonas. Melhor marcador do Benfica, igualou o agora portista Soares, com 11 golos, dividindo com ele a terceira posição dos artilheiros da Liga.