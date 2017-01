732

'Mitrogolo' voou na área para fazer o primeiro

Aos 28' do Benfica-Vizela, o golo de Mitroglou: Canto curto da direita, Zivkovic recebe a bola no vértice da área e cruza tenso para a área onde aparece a cabeça do grego a concluir no alto. Sem hipóteses para Albergaria.