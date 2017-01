0

MMA: Lutadora norte-americana desmaia e... vence combate

A norte-americana Amy Montenegro conseguiu este fim de semana a vitória diante de Celine Haga, no Invicta FC 21, num combate no qual desmaiou nos derradeiros segundos do combate. A situação gerou alguma dúvida quanto à forma como os juízes iriam pontuar a luta, mas como não foi ditado um KO, o triunfo foi mesmo para Amy.