Momento bizarro: Árbitro obrigou João Sousa a cortar o boné com uma tesoura

A estreia de João Sousa no Master 1000 de Indian Wells (vitória sobre o argentino Diego Schwartzman) ficou marcada por um momento insólito. Tudo aconteceu quando o árbitro brasileiro Carlos Bernardes chamou o jogador português, número 37 ATP, e deu-lhe uma tesoura para cortar um dos logos da Lotto, marca que o equipa, do boné. Tudo porque os regulamentos impedem cada peça de roupa de ter mais do que um logo. João Sousa não gostou e disse que o árbitro estava preocupado com 'p******rices'.