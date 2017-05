91

Da receção no aeroporto aos desenhos: Os momentos marcantes de Nuno no Dragão

Foram várias as imagens que marcaram a passagem de Nuno Espírito Santos pelo comando técnico do FC Porto. Desde a apresentação, ao lado de Pinto da Costa, até ao empate na Madeira, que selou de forma praticamente definitiva o adeus dos dragões ao título de campeão nacional. Pelo meio, houve a receção calorosa após a vitória em Roma, no playoff da Champions League, ou quadro e o marcador com que o técnico tentou explicar com desenhos a expressão... "Somos Porto".



(Fotos: Amândia Queirós, Arquivo/Manuel Araújo, Hélder Santos, José Moreira, Lusa, Movenotícias e Simão Freitas)