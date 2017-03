241

Monaco diz que nem vai procurar palavras para descrever o que Moutinho fez...

Já aqui lhe mostrámos as imagens do golo fantástico de João Moutinho diante do Bordéus, a passe do compatriota Bernardo Silva. Ora, esta segunda-feira o Monaco partilhou as imagens do golaço visto de outro ângulo com uma peculiar legenda: "nem tentaremos encontrar palavras para descrever este golo..."