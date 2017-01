13

Moreira de Cónegos em euforia com triunfo inédito

Logo após o final do encontro no Estádio Algarve, onde o Moreirense venceu o Sp. Braga por 1-0 e conquistou a Taça CTT, cerca de 600 km mais a norte, em Moreira de Cónegos, os adeptos do clube minhoto não se cansaram de comemorar o triunfo inédito. Uma festa ainda sem os heróis, e que promete continuar... [fotos: Simão Freitas]