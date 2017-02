299

1



Mourinho arrasador: dá exemplos de Klopp e Wenger para provar que é tratado de forma diferente

Uma conferência de imprensa de arrasar, depois de uma flash interview de escassos segundos onde já ficara claro o desagrado em relação à arbitragem do jogo entre o Manchester United e o Hull. Foi assim que o treinador José Mourinho abordou o empate com a equipa liderada pelo compatriota Marco Silva. Mourinho pegou em exemplos recentes dos rivais Jürgen Klopp (Liverpool) e Arsène Wenger (Arsenal), para provar que é tratado de forma diferente por árbitros e federação:

"Não percebo por que é que vocês [jornalistas] me fazem este tipo de perguntas desde o início da temporada, porque seria muito mais... não sei se profissional é a palavra certa, mas se estivesse no vosso lugar apenas diria e escreveria o via, o que pensava e o que era a minha opinião, sobre o que tem vindo a acontecer jogo após jogo que fazemos - se não é em todos os nossos jogos é na maioria dos nossos jogos. Se falo, sou castigado e eu não quero ser castigado. Na segunda parte o adversário fez o que tinha começado na primeira parte, de forma ainda mais evidente. O árbitro permitiu que eles o fizessem e não quero falar mais do árbitro e de decisões de arbitragem. Porque, repito, para mim fazer jornalismo é dizer a verdade. E se acompanharam o Manchester United e viram o que se passou frente a Manchester City, Burnley, West Ham, em casa do Stoke - quase em todo o lado -, estarão a fazer o vosso trabalho e a prestar serviço público. Digam a verdade e se para dizer a verdade tiverem de dizer que o Manchester United jogou mal na primeira parte, que seja - deveríamos ter jogado melhor, é um facto. Não me façam é perguntas às quais não posso responder porque sabem que eu sou diferente, as regras para mim são diferentes. Sou diferente em tudo: vi a minha equipa jogar a partir de um hotel, fui proibido de ir ao estádio; o meu adjunto foi suspenso por seis jogos; eu nunca toquei em ninguém [referência a Wenger, que empurrou um quarto árbitro]; ontem um quarto árbitro disse a um treinador [Klopp] 'gosto da sua paixão, por isso faça o que quiser'; hoje, a mim o disseram-me para me sentar, senão tinham de me mandar para a bancada. Por isso, tudo é diferente para mim. Não me façam perguntas que me colocam em situações difíceis."