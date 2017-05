0

Mourinho avisou filho de Kluivert: «Em 2018 vens para o Manchester»

José Mourinho terá aproveitado a final da Liga Europa para comunicar a Justin Kluivert, filho do antigo jogador Patrick Kluivert, que o Manchester United vai contratá-lo daqui a um ano. Uma televisão holandesa legendou as imagens e o que terá dito o português ao jogador do Ajax: "Eu quero-te. És especial, vamos fazer uma transferência especial. Mais uma época a brilhar no Ajax e vens para Manchester para seres o meu avançado. Vejo-te em 2018".