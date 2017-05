224

0



Mourinho bate 'recorde'... da conferência de imprensa mais rápida da história

O Manchester United venceu o Crystal Palace na última jornada da Premier League, mas a temporada não acabou para os red devils. Com a final da Liga Europa para planear, José Mourinho não tem tempo a perder e quando entrou na sala de imprensa de Old Trafford esse estado de espírito do treinador português estava bem patente. A assessora do clube inglês perguntou aos poucos jornalistas presentes se tinham perguntas e perante o silêncio destes, Mourinho disse, "boa, adeus rapazes", e saiu... passados menos de 20 segundos desde o momento em entrara. A sala estava vazia porque a maior parte dos jornalistas se concentrara a entrevistar futebolistas. O United defronta o Ajax na quarta-feira em Estocolmo (Suécia) e se conquistar a Liga Europa assegura a presença na Liga dos Campeões da próxima temporada.