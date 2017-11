«Mourinho, cala-te e faz o teu trabalho que estás a ser muito bem pago para isso»

A última jornada da Liga dos Campeões serviu de base a Roy Keane para 'disparar' em várias direções e José Mourinho foi um dos alvos do antigo capitão do Manchester United, agora comentador da estação de televisão britânica ITV.

"A minha única preocupação com Mourinho é que ele parece estar distraído com os tão falados críticos que por aí andam. Ele ganha provavelmente oito, nove ou dez milhões de libras por ano, por isso só tem é de se concentrar no trabalho dele. Tem de conseguir ficar acima das críticas. Ele tem de ser mais do que isso, mas parece que facilmente se deixa incomodar. Cala-te e faz o teu trabalho que está a ser muito bem pago para isso", disse Keane, referindo-se aos reparos que o treinador português fez na sequência de assobios e vaias a Romelu Lukaku durante o kjogo com o Tottenham, no sábado.