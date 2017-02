219

Mourinho critica calendário absurdo... e Chelsea e Liverpool 'apanham por tabela'

José Mourinho considera que os calendários nas competições em Inglaterra são um absurdo, criticando a federação inglesa por isso, aproveitando ainda para 'atacar' Chelsea e Liverpool, clubes que não jogam na Europa e estão, por isso, sujeitas a menos esforço. "Consigo imaginar que vamos receber alguns bons presentes, como este, impressionante, que o Watford recebeu. Jogaram hoje [domingo, Taça de Inglaterra] e têm de jogar de novo na terça-feira para a Premier League. Com tantos jogos disputados [no sábado], isto é de rir. Como é que é possivel que uma equipa jogue hoje [domingo] e na terça-feira? É completamente absurdo e sei que não é apenas com o Watford, pois isso aplica-se com outros clubes. O Liverpool vai fazer 16 jogos [até final da temporada], o Chelsea vai fazer 16 jogos, mais uns quantos na Taça de Inglaterra [a prova vai para os 'oitavos'] e nós estamos nesta situação de loucos. Penso que o Southampton vai estar 15 dias sem futebol antes da final [da Taça da Liga, frente ao United], enquanto nós temos dois jogos com o Saint-Éteinne [na Liga Europa] e depois a ronda da Taça de Inglaterra. Por isso, os calendários naquele que é o melhor país com o melhor futebol são um absuro", disse Mourinho.