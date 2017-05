868

Mourinho dá moral ao filho de Gil

Angel Gomes, filho de Gil, antigo internacional português, e primo de Nani, figura entre os convocados de José Mourinho para o último jogo da temporada do Manchester United - domingo, diante do Crystal Palace, em Old Trafford. Mais um momento alto do internacional inglês sub-17, depois de ter treinado com a equipa principal na sexta-feira - no início do vídeo vê-se o médio ofensivo de 16 anos a falar com o treinador português -, dia seguinte a ser distinguido com o prémio de Melhor Jovem Jogador do Ano dos red devils. Na lista está ainda o guarda-redes internacional Sub-21 português Joel Pereira.