Mourinho deve ter ficado furioso se assistiu ao Bélgica-Bósnia...

Marouane Fellaini terá sofrido uma lesão grave no joelho esquerdo neste lance, ainda no início do jogo da Bélgica diante da Bósnia - foi substituído aos 29'. A situação representa o agravar dos problemas para José Mourinho no Manchester United, pois o médio tinha vindo a jogar com assinalável sucesso desde 12 de setembro no lugar de Paul Pogba... que se lesionou diante do Basileia.