88

0



Mourinho e o quarto árbitro: até nas substituições houve confusão

José Mourinho foi expulso no jogo frente ao Southampton por ter entrado em campo, mas a 'confusão' com o quarto árbitro do encontro, Mark Jones, começou aquando de uma substituição dos adversários: o treinador dos red devils 'dificultou-lhe a vida' na amostragem do placard