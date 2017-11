Mourinho, Einstein e a vitória sobre o Benfica: pode parecer complicado... mas não é

O Manchester United venceu o Benfica por 2-0 na 4.ª jornada da Liga dos Campeões (Grupo A), num fraco espetáculo de futebol onde se destaca o facto dos red devils não terem sofrido qualquer golo - contam seis em 17 jogos em todas as competições. O jornalista do canal norueguês de televisão, Viasport, perguntou a José Mourinho se isso era a chave para o sucesso e a resposta do treinador português foi... desconcertante:



"A chave do sucesso é marcar mais golos do que o adversário. Se marcares mais golos, banhas; se marcares menos golos, perdes; se marcares os mesmos, empatas... é simples, não precisas de ser nenhum [Albert] Einstein para com pragmatismos dizeres isto: nós marcámos dois golos, o Benfica não marcou nenhum e nós ganhámos..."