0

0



Mourinho encenou o episódio da banana? Keane não tem dúvidas que sim...

Roy Keane, antigo capitão do Manchester United, criticou duramente José Mourinho a propósito do episódio da banana que o treinador dos red devils passou a Marcos Rojo, através de Ashley Young, no decorrer do jogo com o Rostov, na noite de quinta-feira.

"Ele está a falar de um colapso do jogador. Aquilo [jogo] foi mais fácil do que um treino - mais fácil do que 11 contra 11 no campo de treinos. E ele está a falar de jogadores em colapso. Mas que disparate. Já vi jogadores a comer biscoitos de chocolate durante um jogo, por isso não fiquei surpreendido por um jogador querer comer qualquer coisa, mas acho que eles fizeram um drama maior do que aquilo era. Ele tem outras pessoas [na equipa técnica]... um dos preparadores físicos, ou pessoal médico, poderia ter feito aquilo. [A banana] passou para o Ashley Young, que a passou depois... acho que foi tudo encenado, sem sombra de dúvida", disse o comentador da ITV Sport.