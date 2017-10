144

Mourinho encontrou Van Gaal em Liverpool e a reação foi esta

O clássico Liverpool-Manchester United ficou marcado pela presença de vários convidados ilustres, com alguns deles a passarem primeiro pela zona de acesso aos balneários antes de ocuparem os lugares nos camarotes de Anfield. Foram esses os casos do antigo médio dos reds, Real Madrid e Bayern Munique, Xabi ALonso, e de Louis van Gaal, treinador cujo último trabalho foi no clube de Old Trafford, antecedendo José Mourinho no cargo, após um processo que não agradou ao holandês. O português deu de caras com a dupla, com quem trabalhou no Real Madrid (Alonso) e no Barcelona (adjunto de Van Gaal), e a reação ficou registada neste vídeo.