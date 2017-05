182

Mourinho espera que o amigo Big Sam peça ao Crystal Palace para jogar "devagarinho"

O Manchester United joga a final da Liga Europa na quarta-feira, três dias depois de receber o Crystal Palace no encerramento da Premier League, um jogo que não mexe com os objetivos dos intervenientes - os red devils continuarãono 6.º lugar e os eagles já têm a manutenção assegurada. Por isso, José Mourinho voltou a criticar a calendarização e marcação de jogos em Inglaterra, no que recebeu o apoio do homólogo do Palace, Sam Allardyce. Mas isso não chega e o treinador português decidiu brincar com a situação, na qual entra o elevado número de jogadores indisponíveis que tem no plantel por lesão, lançando um pedido ao inglês:



"Espero que o Big Sam mostre que é um bom amigo e que diga à equipa para ir devagarinho... diga ao Zaha para ir devagarinho, que deixe o Benteke em casa e que seja gentil connosco", afirmou Mourinho em conferência de imprensa após o empate com o Southampton.