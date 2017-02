175

0



Mourinho está bem tramado se não puder contar com De Gea ...

O Manchester United esteve a perder (0-1) no reduto do Blackburn Rovers e teve de se empenhar para dar a volta ao resultado, com golos de Marcus Rashford e Zlatan Ibrahimovic. Mas já depois do sueco ter marcado, fixando o que seria o resultado final, a equipa que ocupa o penúltimo lugar do Championship dispôs desta oportunidade, que ganhou maior destaque por causa da intervenção desastrosa de Sergio Romero, o guarda-redes que José Mourinho tem colocado em campo nos jogos da Taça de Inglaterra - e na Liga europa - no lugar de David de Gea.