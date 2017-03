0

0



Mourinho estava de costas e não viu Ibrahimovic fazer este 'truque'

O treino do Manchester United na véspera do jogo com o Rostov foi realizado sob temperaturas pouco habituais para este altura do ano para o norte de Inglaterra. Os jogadores empenharam-se a fundo na preparação da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga Europa (1-1 na Rússia), que tem lugar esta quinta-feira, sob as ordens de José Mourinho, com paragens frequentes para beber água. Foi numa dessas pausas que Zlatan Ibrahimovic fez um 'cesto' perfeito ao atirar a garrafa para a mala térmica, fechando as duas tampas. Foi por pouco que o treinador português não presenciou ao vivo este 'truque' do sueco. As imagens são do canala de Tv do United.