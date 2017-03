0

Mourinho 'explodiu' com golo de Valencia... e saiu antes do final do jogo

José Mourinho sofreu a bom sofrer quando viu o Middlesbrough reduzir para 2-1 ainda com bastante tempo para jogar. A tensão foi de tal forma que o treinador rumou aos balnéarios quando Víctor Valdéz deu a fífia que permitiu a Antonio Valencia fazer o 3-1 para o United, aos 90'+3, com um minuto do tempo extra para jogar...