Mourinho 'foi aos arames' com Herrera por causa disto

O Manchester United sofreu a primeira derrota da temporada frente ao modesto Huddersfied na tarde de sábado. Modesto, mas empenhado e apaixonado, sublinhou Ander Herrera, médio que José Mourinho promoveu a titular devido às ausências por lesão de Paul Pogba e Marouane Fellaini. O treinador não terá gostado das declarações do internacional espanhol, que foram estas:



"Um dia muito difícil porque tínhamos aqui uma excelente oportunidade para continuar a ganhar jogos. Mas não o fizemos... eles foram mais agressivos na primeira parte, jogaram com mais paixão do que nós nos primeiros 30 a 35 minutos.





Reentrámos bem no jogo, procurámos jogar a toda a largura do campo, fizemos bastantes cruzamentos, mas quando se está a perder por 2-0 frente a uma equipa que joga com tanta paixão não é fácil equilibrar o jogo. Agora temos de analisar por que perdemos, não podemos consentir que aconteça o que fizemos na primeira meia-hora. Isto é premeir League e eles também têm qualidade."