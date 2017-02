461

Mourinho foi o dono do banco de suplentes mais caro na história da Taça de Inglaterra

Que o onze titular de uma equipa tenha muitos milhões envolvidos, já é comum nos dias de hoje; agora que o banco de suplentes seja muito mais caro do que quem joga de início, é de estranhar. Foi isso que aconteceu no jogo do Manchester United frente ao Blackburn (2-1) para a Taça de Inglaterra. O jornal inglês 'Daily Mail' elencou o preço de todas as transferências acumuladas de cada um dos 7 suplentes. O jovem guardião Dean Anderson deve sentir-se algo deslocado no meio de tantos milhões de euros [Fotos: Reuters]