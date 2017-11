Mourinho já não queria responder aos críticos... mas respondeu

A reação de José Mourinho às ações dos que criticam e assobiam os jogadores do Manchester United e aos que comentam e analisam os jogos continua no topo da agenda do clube inglês e esta quinta-feira voltou, inevitavelmente, à baila. Um jornalista perguntou se os bons resultados diante de Liverpool (empate) e Tottenham (vitórias) não chegavam para 'calar' algumas pessoas que querem também futebol-espetáculo. O treinador português deu sinais de querer resistir à tentação de responder, mas acabou por comentar:



"Vou estar a fazer um trabalho que não é o meu. Por vezes até penso que podia, ou devia [fazer esse trabalho], mas noutras acabo por me acalmar e acho que não. Não vou fazer isso... mas sei que por esta ou por aquela razão há formas diferentes de analisar as coisas.

Desempenhos similares para algumas equipas são considerados mágicos, exemplos de táticas brilhantes e atitude impressionante dos jogadores, enquanto para outras equipas esses desempenhos passam a ser conservadores, negativos - tantos mais adjetivos que há... Mas só como exemplo, o Tottenham derrotou o Liverpool por 4-1 e o Real Madrid por 3-1, mas não marcou golos ao Manchester United. Por isso, pelo menos um pouco de crédito para os meus jogadores, que eles merecem."