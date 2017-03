948

Mourinho: «Lembro-me, em criança, de jogos assim nos distritais em Portugal»

Após o empate (1-1) no terreno do Rostov, na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga Europa, José Mourinho, treinador do Manchester United, lamentou as condições do relvado e comparou-as mesmo às que encontrava em partidas dos distritais de Portugal, quando era criança...