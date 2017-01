0

Mourinho 'louco' com este penálti que o árbitro não assinalou

O Hull-Manchester United, jogo da segunda mão das meias-finais da Taça da Liga inglesa, ficou marcado por uma arbitragem muito má por parte de Jonathan Moss. O árbitro, que vinha de uma série de maus desempenhos, começou por errar ao assinalar um penálti a favor do Hull na primeira parte, o qual deu vantagem à equipa orientada pelo treinador Marco Silva. Depois, no início da segunda parte, voltou a errar num lance dentro da área, ao não sancionar penálti de Tom Huddlestone sobre Chris Smalling, com José Mourinho a exteriorizar a sua frustração junto à linha lateral. Nas imagens percebe-se perfeitamente que o médio dos tigers toca com o joelho esquerdo na coxa direita do central dos red devils, ao mesmo tempo que empurra o adversário com o braço esquerdo.