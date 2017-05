0

Mourinho meteu Harrop no 'onze' e o miúdo fez um golo do outro mundo

O Manchester United entrou em campo este domingo frente ao Crystal Palace com um onze repleto de jovens da equipa sub-23. Josh Harrop foi um dos que fez parte da 'revolução' de José Mourinho, feita a pensar na final da Liga Europa (quarta-feira) e o médio ofensivo de 21 anos escreveu o nome na história do jogo aos 15 minutos com um golo fantástico, a abrir o marcador em Old Trafford. O passe, também ele magistral, foi de Paul Pogba.