Mourinho não queria festejos no golo de Mata: veja porquê

Os festejos do golo de Juan Mata, o primeiro no 2-0 sobre o Hull (primeira mão das meias-finais da Taça da Liga inglesa) não agradaram a José Mourinho. O treinador do Manchester United explicou na flash interview o motivo do descontetamento: "Em eliminatórias de taça todos os golos contam, por isso por que celebrar quanto tens ainda meia hora para jogar? Não acho certo. Penso que não há qualquer motivo para celebrar aquele primeiro golo". Os red devils deslocam-se no dias 26 ao reduto do Hull para a segunda mão.