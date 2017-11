Mourinho não tem descanso com este quarteto no balneário...

O Manchester United venceu o Newcastle por 4-1, mas teve de virar o resultado, com Anthony Martial a fazer o empate - o seu 5.º golo da temporada. E no final do jogo da 12.ª jornada Jesse Lingard deu o mote para uma aclamação ao francês no balneário, entoando o cântico que os adeptos dos red devils lhe dedicaram, acompanhado pelos 'desafinados' Romelu Lukaku e Paul Pogba, mais procupados com a coreografia. É caso para dizer que José Mourinho não deve ter sossego com este quarteto...