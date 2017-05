0

Mourinho pediu aos jogadores para levantarem três dedos. Sabe porquê?

Nos festejos do Manchester United após a conquista da Liga Europa, José Mourinho pediu aos jogadores para que celebrassem com três dedos no ar. O técnico estaria a referir-se ao facto de ter conquistado o terceiro troféu da época, depois da Supertaça e da Taça da Liga inglesas.