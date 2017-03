0

Mourinho questionou Mings e o inglês... mostrou o cabedal

Tyrone Mings foi uma das figuras do duelo entre Bournemouth e Man. United, devido ao seu despique com Zlatan Ibrahimovic. Ora, ao intervalo, José Mourinho decidiu mandar umas bocas no túnel ao defesa contrário, que não teve qualquer problema em 'fazer peito' ao técnico português.