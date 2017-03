0

Mourinho tem algo a dizer aos comentadores invejosos que criticam Pogba...

José Mourinho saiu esta quarta-feira em defesa de Paul Pogba, médio do Manchester United que foi criticado pelo desempenho que teve no jogo frente ao Chelsea, na segunda-feira. O treinador, recorde-se elegeu o francês como o homem do jogo, o que alimentou o debate em órgãos de comunicação social e redes sociais, com alguns adeptos e comentadores ligados ao United a juntarem-se ao coro de críticas, recordado o valor que o clube pagou pela contratação do futebolista e o salário que este aufere.

"Sinto que o Mundo está a perder valores - e todos sabemos disso - e também que a inveja está a atingir um nível tal que me deixa assustado. O Paul [Pogba] não tem culpa de ganhar dez vezes mais dinheiro face a alguns outros bons futebolistas no passado; o Paul não tem culpa que alguns comentadores estejam a passar por dificuldades e que necessitem de todos os centavos para sobreviver. Ele e a família precisam e merecem respeito. Ele vem de uma família de trabalhadores, com três rapazes, pelo que tenho a certeza que a mãe e o pai devem ter trabalhado no duro durante muitos anos. Um miúdo vem para Manchester ainda adolescente para fazer carreira e não teve medo de lutar por uma vida melhor. E chegou ao topo do Mundo, sem que ninguém lhe tivesse dado o que quer que fosse. Eu estou muito feliz com o Paul, o clube está muito feliz com o Paul e penso que o melhor de tudo está na personalidade dele. É que ele se está marimbar para o que as pessoas dizem dele", disse Mourinho.