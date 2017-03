10

Mourinho teve uma razão forte para não apertar mão a Conte

José Mourinho e Antonio Conte protagonizaram momentos de alta tensão no jogo entre o Manchester United e o Chelsea, da Taça de Inglaterra, e no final o treinador português não cumprimentou o homólogo italiano dos blues, acabando por ser questionado por isso na conferência de imprensa. "Se o vir agora, aqui, aperto-lhe a mão. Não fiz [no relvado] porque pensei que os meus johgadores necessitavam da minha ação imediata e os nossos adeptos também mereciam que lhes agredecesse pelo apoio. Foi isso. Garanto que se o vir ali fora [junto aos balneários] lhe apertarei a mão. Nada tenho para lhe dizer, é claro, mas farei isso", explicou.