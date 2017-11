Mourinho vai buscar o seu Jaguar diretamente à fábrica e surpreende funcionários

Os funcionários da fábrica da TATA Motors and Jaguar Land Rover, em Solihull (Reino Unido), foram surpreendidos recentemente pela visita de José Mourinho, que foi buscar o seu novo Jaguar F-PACE, mas também falou um pouco do que é trabalhar no Manchester United. O treinador português, que é embaixador da Jaguar, surgiu vestido como um funcionário da fábrica e tratou mesmo de alguns pormenores do SUV que levantou. Estas imagens foram partilhdas pelo portal 'Birmingham Updates'.