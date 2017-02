0

Mudanças na maratona de Tóquio para permitir... recordes?

Espera-se que participem na Maratona de Tóquio mais de 36 mil corredores num traçado que foi redefinido para eliminar algumas elevações no troço final a fim de permitir tempos mais rápidos, talvez novos recordes. Tóquio foi promovida em 2013 a uma das Maratonas Major do Mundo, alinhando com Londres, Boston, Berlim, Chicago e Nova Iorque