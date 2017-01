0

Muitas lágrimas no regresso da Chapecoense após a tragédia de novembro

O encontro que marcou a estreia do antigo guarda-redes de Benfica e Sp. Braga, Artur Moraes, terminou com uma igualdade, a dois golos, mas ficou marcado, sobretudo, pela emoção que se viveu no relvado e nas bancadas da Arena Condá.



(Fotos: Reuters e EPA)