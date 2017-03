0

Mulher de Falcão lança single com o avançado colombiano como protagonista

'No me rendiré' é o novo single de Lorelei Tarón, mulher do futebolista Falcão. O videoclipe oficial foi lançado esta sexta-feira e o avançado colombiano, que no Monaco recuperou a confiança depois de uma passagem desastrosa pela Premier League, sendo atualmente o melhor marcador da equipa orientada por Leonardo Jardim, é o protagonista do tema.