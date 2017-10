0

Mulher de Salvio ficou doida com a vitória da Argentina

Magali Aravena foi uma espectadora atenta do Equador-Argentina que garantiu o apuramento da seleção alviceleste para o Mundial'2018. A mulher de Salvio não escondeu o nervosismo nem a alegria no final do encontro através dos vídeos publicados na sua conta de Instagram