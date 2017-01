0

0



Mulher de Sergio Ramos passa a perna a namorada de Ronaldo

Enquanto Sergio Ramos faz parte da melhor equipa de 2016 para a FIFA, a mulher, Pilar Rubio, também deu que falar na gala da entidade máxima do futebol mundial. Afinal, a apresentadora foi considerada por alguns media espanhóis a mais sexy do evento: apresentou-se na passadeira verde com um longo e prateado vestido, onde todos os olhares se desviavam para a generosa abertura que deixava à vista as suas longas pernas. Georgina Rodríguez, namorada de CR7, ficou neste caso em segundo plano [Fotos: EPA, Reuters e Instagram Pilar Rubio e Sergio Ramos]