Mulher e filho confirmam adeus de Júlio César

O fim da carreira de Júlio César, anunciado em primeira mão esta terça-feira por Record, foi confirmado por publicações da mulher, Susana Werner, e do filho, Cauet, no Instagram. Este último partilhou a primeira página do nosso jornal, confirmando que "o caminho acaba aqui". Susana Werner divulgou várias fotos dos troféus conquistados pelo guardião, deixando agradecimentos ao presidente do Benfica e aos benfiquistas.