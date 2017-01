245

1



Mulheres Aveiro levam Cristiano Ronaldo até Zurique

Cristiano Ronaldo é o principal favorito a ganhar o prémio The Best da FIFA respeitante ao melhor jogador de 2016. Tanto CR7 como Katia Aveiro divulgaram esta imagem no Instagram, com a irmã de CR7 a escrever: "As mulheres Aveiro hoje levam o melhor do mundo até Zurique".